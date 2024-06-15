أزيد من مليوني حاج يقفون على صعيد عرفات

هبة بريس – وكالات

يقف، اليوم السبت، أكثر من مليونيْ حاج على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى.

ومنذ صباح اليوم السبت، توافد ضيوف الرحمن إلى مسجد نَمِرة بمشعر عرفات لأداء صلاتيْ الظهر والعصر جَمْعاً وقصراً، والاستماع لخطبة عرفة التي سيُلقيها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، والتي ستترجم إلى عشرين لغة مختلفة.

ومع غروب شمس يوم التروية الثامن من ذي الحجة، بدأ تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، للوقوف اليوم على صعيده الطاهر، وأداء ركن الحج الأعظم، ومن فاته عرفة فاته الحج.

وجرت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر الذي يستوعب 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، إضافة إلى 12 ألف حافلة تقوم بنظام التردد لنقل الحجاج عبر مسارات منظمة وخطة مدروسة، حسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

واليوم السبت التاسع من ذي الحجة، يؤدي الحجاج ركن الحج الأكبر؛ الوقوف على صعيد عرفات، ثم يبدؤون مع مغيب الشمس النفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.