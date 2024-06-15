طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأجواء حارة نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب نزول أمطار أحيانا رعدية ستهم شمال الأطلس الكبير، والأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الوسطى.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية مع تناثر غبار محلي بالجنوب، والجنوب-الشرقي، والأطلس، وبالسهول الوسطى والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة وشمال المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا شرق المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبوجدور، وهائجا جنوب بوجدور.