Germany's forward #09 Niclas Fuellkrug (centre right) celebrates with teammates after scoring his team's fourth goal during the UEFA Euro 2024 Group A football match between Germany and Scotland at the Munich Football Arena in Munich on June 14, 2024. (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

أوروبا 2024.. ألمانيا تكتسح إسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية

2024-06-14 / 23:31
4

أرسل المنتخب الألماني المضيف وحامل اللقب ثلاث مرات إنذارا شديد اللهجة إلى خصومه بعدما اكتسح نظيره الإسكتلندي 5-1 في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى، الجمعة، على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.

تناوب كل من فلوريان فيرتس (10) وجمال موسيالا (19) وكاي هافيرتس (45+1 من ركلة جزاء) ونيكلاس فولكروغ (68) وإيمري دجان (90+3) على تسجيل أهداف ألمانيا الخمسة، فيما جاء هدف إسكتلندا اليتيم عن طريق الخطأ من مدافع “دي مانشافت” أنتونيو روديغر (87).

وشهد اللقاء طرد مدافع إسكتلندا راين بورتيوس ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على إيلكاي غوندوغان (44

2024-06-14 / 23:31
4

مقالات ذات صلة

الدورة الأخيرة للبطولة الاحترافية 2023-2024 .. الترتيب النهائي

2024-06-14 / 23:55

البنزرتي مدربا جديدا للمنتخب التونسي

2024-06-14 / 23:22

بعد 13 سنة في صفوفه.. دورتموند يعلن رحيل مدافعه…

2024-06-14 / 22:35

بعد التتويج بلقب البطولة.. “جامعة الكرة” تهنئ فريق الرجاء…

2024-06-14 / 22:06
قائمة الرجاء الرياضي المستدعاة لمواجهة المغرب التطواني

موسم بدون هزيمة .. الرجاء بطلا للمغرب

2024-06-14 / 20:03

الاتحاد المالي يقيل المدرب ” إيريك شيل”

2024-06-14 / 19:49

المغربي “شادي رياض” يرحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

2024-06-14 / 18:25

تصنيف الفيفا: لبوءات الأطلس تتراجعن الى المركز 59 عالميا

2024-06-14 / 12:52

تصفيات كأس إفريقيا .. منتخب كرة القدم الشاطئية يواجه…

2024-06-13 / 20:07

“الكاف” يحدد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا…

2024-06-13 / 13:26

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى