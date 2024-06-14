أوروبا 2024.. ألمانيا تكتسح إسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية

أرسل المنتخب الألماني المضيف وحامل اللقب ثلاث مرات إنذارا شديد اللهجة إلى خصومه بعدما اكتسح نظيره الإسكتلندي 5-1 في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى، الجمعة، على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.

تناوب كل من فلوريان فيرتس (10) وجمال موسيالا (19) وكاي هافيرتس (45+1 من ركلة جزاء) ونيكلاس فولكروغ (68) وإيمري دجان (90+3) على تسجيل أهداف ألمانيا الخمسة، فيما جاء هدف إسكتلندا اليتيم عن طريق الخطأ من مدافع “دي مانشافت” أنتونيو روديغر (87).

وشهد اللقاء طرد مدافع إسكتلندا راين بورتيوس ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على إيلكاي غوندوغان (44