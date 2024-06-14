البنزرتي مدربا جديدا للمنتخب التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين فوزي البنزرتي، المدرب السابق لوداد البيضاوي، مدربا جديدا للمنتخب التونسي.

ووفق ما أكدته الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن البنزرتي، الذي سيتولى تدريب نسور قرطاج ابتداء من فاتح يوليوز، سيساعده عماد بن يونس.

وذكر المصدر بأن الثنائي منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي قد تولى تدريب المنتخب التونسي بصفة مؤقتة خلال الفترة الماضية بعد الخروج من الدور الأول لنهائيات كاس افريقيا للامم بالكوت ديفوار، وإقالة المدرب جلال القادري.