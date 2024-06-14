بعد 13 سنة في صفوفه.. دورتموند يعلن رحيل مدافعه هوملز

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة أن المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملز سيترك الفريق بعد 13 موسما في صفوفه.

ويأتي رحيل هوملز (35 عاما) بعد يوم فقط من الرحيل المفاجئ للمدرب إدين ترزيتش، وكذا بعد أسبوعين من خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني.

وخلال فترتين مع الفريق أحرز هوملز لقب الدوري مر تين والكأس مرتين، إلى جانب بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013 و2024.

كما أحرز بطل العالم 2014 لقب الدوري ثلاث مرات، في فترة أمضاها مع بايرن ميونيخ بين 2017 و2019.

يذكر أن هوملز اختير ضمن تشكيلة الموسم القارية، بيد أنه لم يستدع لخوض نهائيات كأس أوروبا، والتي يستهلها المنتخب الألماني، اليوم الجمعة، أمام اسكتلندا، في ميونيخ