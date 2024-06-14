بعد التتويج بلقب البطولة.. “جامعة الكرة” تهنئ فريق الرجاء الرياضي

2024-06-14 / 22:06
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أحرز نادي الرجاء الرياضي لقب البطولة الوطنية الاحترافية، بعد فوزه في المباراة الأخيرة على مولودية وجدة بنتيجة 3-0.

وتفاعلا مع هذا الانجاز ؛ أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة تهنئة جاء فيها: “يتقدّم رئيس الجامعة، السيد فوزي لقجع، بأسمه وبالنيابة عن أعضاء المكتب المديري، بأحر التهاني لفريق الرجاء الرياضي بمناسبة تحقيقه للبطولة الاحترافية للموسم الرياضي 2023/2024”.

وأضاف ذات المصدر في الرسالة المُعلنة: “وأنهى فريق الرجاء الرياضي البطولة الوطنية الاحترافية برصيد 72 نقطة جمعها من 21 فوز و9 تعادلات”

2024-06-14 / 22:06
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