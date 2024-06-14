وقفات احتجاجية بالمدن المغربية نصرة للفلسطينيين
خرجت عشرات الوقفات الاحتجاجية، اليوم الجمعة، في مدن مغربية مختلفة استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة للاحتجاج في جمعة طوفان الأقصى الـ36، تنديدا بالمجازر المتواصلة في غزة.
وشارك مواطنون من مختلف الأعمار، نساء ورجالا، في الوقفات، حاملين الأعلام والرموز الفلسطينية، ومجددين التأكيد على الدعم الشعبي المغربي للفلسطينيين في قضيهم العادلة.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”يا صهيون يا ملعون فلسطين فالعيون”، و”المغرب أرضي حرة.. والمطبع يطلع برة”،
ومن جملة المدن التي شهدت احتجاجات؛ القنيطرة والقصر الكبير والدار البيضاء وبركان ووجدة ومراكش وطنجة وتطوان وفاس ومكناس وأكادير وغيرها.
13 تعليقات
سبحان الله وقفات احتجاجية في الشوارع وكلهم يتهاتفون على الاكباش النفاق بعينه
اللهم انصر اخواننا في غزة وفلسطين يارب العالمين
إن شاء الله تنتصر غزة حسبنا الله ونعمة الوكيل
نصر من الله وفتح قريب
اللهم انصر اخواننا في فلسطين
اللهم اضرب الظالمين ب الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يارب العالمين
اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين الحبيبة ه
النصر لغزة وفلسطين والعزة للقسام
لا حول ولا قوة الا بالله
لاحولة ولقوة الى بي الله العلي العضيم
ربنا يحمي اهل فلسطين المحتلة
تبا لكم و لهم الفلسطينين من أخبث الناس لا ثقة فيهم
اكثر من 88% من المحتجين كبار السن اصحاب الايديولوجية الستينات التي عفى الله عنها.فشلوا في تمرير ايديولوجيتهم الماركسية الشيوعية على الشعب المغربي والان لازال حلمهم يعيش معهم