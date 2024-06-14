وقفات احتجاجية بالمدن المغربية نصرة للفلسطينيين

خرجت عشرات الوقفات الاحتجاجية، اليوم الجمعة، في مدن مغربية مختلفة استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة للاحتجاج في جمعة طوفان الأقصى الـ36، تنديدا بالمجازر المتواصلة في غزة.

وشارك مواطنون من مختلف الأعمار، نساء ورجالا، في الوقفات، حاملين الأعلام والرموز الفلسطينية، ومجددين التأكيد على الدعم الشعبي المغربي للفلسطينيين في قضيهم العادلة.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”يا صهيون يا ملعون فلسطين فالعيون”، و”المغرب أرضي حرة.. والمطبع يطلع برة”،

ومن جملة المدن التي شهدت احتجاجات؛ القنيطرة والقصر الكبير والدار البيضاء وبركان ووجدة ومراكش وطنجة وتطوان وفاس ومكناس وأكادير وغيرها.