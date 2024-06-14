مؤسسات “الريادة”..تأخر صرف التعويضات يسائل بنموسى

طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتسريع عملية صرف المستحقات المالية المخصصة للأطر التربوية المنخرطة في تنزيل مشروع

مؤسسات “الريادة”

.جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى

وسجل البرلماني العبادي أن العديد من الأساتذة والأطر التربوية المشاركين في تنزيل وإنجاح البرنامج التربوي الجديد، مؤسسات “الريادة”، من “التأخر الحاصل وغير المبرر” فيما يخص التوصل بمستحقاتهم وتعويضاتهم عن مشاركتهم في تفعيل المرحلة الأولى من هذا البرنامج، الذي يشارف على نهايته

وأكد البرلماني أن الأطر التربوية المنخرطة في هذا البرنامج كانت تتطلع إلى صرف المنحة السنوية المخولة لها بمناسبة نجاح هذه المرحلة الأولى، كتحفيز وتشجيع لها، لكن عدم تفاعل الوزارة مع هذا المعطى، أحدث تذمرا وإحباطا لدى فئة واسعة منها، خاصة بعد التقييم الأولي للقطاع، الذي أكد على أن هناك مؤشرات محفزة على نجاح هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تجويد المدرسة العمومية الضامنة لتكافؤ الفرص والمساواة

.وساءل البرلماني، وزير التربية الوطنية، حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتسريع عملية صرف المستحقات المالية المخصصة للأطر التربوية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع التربوي الطموح.