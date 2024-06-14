وجدة : “حمداني نور الدين” مديرا جهويا بقسم التوزيع للمكتب الوطني للكهرباء

2024-06-14 / 20:52
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هبة بريس _ وجدة / الصورة تعبيرية

عين يوم 12 يونيو الجاري، حمداني نور الدين مديرا جهويا بالجهة الشرقية وجدة بقطاع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” قسم التوزيع،

ونور الدين حمداني المدير الجهوي لقسم التوزيع بالجهة الشرقية وجدة يبلغ من العمر 45 سنة ؛ خريج المدرسة المحمدية للمهندسين
برتبة مهندس دولة _شعبة الكهربائية

تقلد الأخير عدة مناصب المسؤولية بالقطاع نعددها على الشكل الٱتي :

_ مدير اقليمي للمكتب الوطني للكهرباء على مستوى اقليم فجيج، _رئيس مصلحة الدراسات بالمديرية الجهوية للتوزيع بوجدة ،
_ رئيس القسم التقني بالمديرية الجهوية للتوزيع بوجدة ،

وبعد كل المسؤوليات السالفة الذكر تم تعيينه مديرا جهويا بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” قسم التوزيع من طرف المدير العام طارق حمان .

2024-06-14 / 20:52
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