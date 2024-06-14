موسم بدون هزيمة .. الرجاء بطلا للمغرب

هبة بريس / رياضة

توج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطولة الاحترافية ، عقب فوزه مساء اليوم الجمعة، على مضيفة مولودية وجدة بثلاثة أهداف دون رد، في ختام منافسات الموسم الكروي 2023/2024.

وسجل أهداف القلعة الخضراء، كل من عبد الله خفيفي في الدقيقة 34 ، ويسري بوزوق من ضربتي جزاء في الدقيقتين 45 و64 من زمن اللقاء.

وحقق الرجاء الرياضي، هذا اللقب (72 نقطة) بعد موسم خال من الهزائم، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 9 أخرى