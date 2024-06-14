موسم بدون هزيمة .. الرجاء بطلا للمغرب
هبة بريس / رياضة
توج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطولة الاحترافية ، عقب فوزه مساء اليوم الجمعة، على مضيفة مولودية وجدة بثلاثة أهداف دون رد، في ختام منافسات الموسم الكروي 2023/2024.
وسجل أهداف القلعة الخضراء، كل من عبد الله خفيفي في الدقيقة 34 ، ويسري بوزوق من ضربتي جزاء في الدقيقتين 45 و64 من زمن اللقاء.
وحقق الرجاء الرياضي، هذا اللقب (72 نقطة) بعد موسم خال من الهزائم، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 9 أخرى
9 تعليقات
العائلة ديال بصاح بزااف الحب😍🫶💚 ..
الحمدلله انكم فرحتونا بغينا كأس العرش💚💚
فخر الانتماء لأفضل وأعظم نادي مغربي الرجاء العالمي
هنيئا للفريق الأخضر..
مبروك علينا وديمة خضرة..
ديما ديما رجاء ديما خظرا 🦅💚💚💚💚🦅🦅🦅🦅🦅💚💚مبروك ألف مبروك بطولة 13..
مبروك الشعب الرجاوي.
مبروك اللقب الذي كان مستحق
مبروك لجميع الجماهير الرجاوية السند الحقيقي للفريق
مبروك للمدرب زينباور و طاقمه التقني
مبروك لجميع أعضاء المكتب المسير
نحن البطل 💚🥇🏆…
مليون مبروك للرجاء الرياضي العالمي..