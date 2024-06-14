قائمة الرجاء الرياضي المستدعاة لمواجهة المغرب التطواني

موسم بدون هزيمة .. الرجاء بطلا للمغرب

2024-06-14 / 20:03
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هبة بريس / رياضة

توج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطولة الاحترافية ، عقب فوزه مساء اليوم الجمعة، على مضيفة مولودية وجدة بثلاثة أهداف دون رد، في ختام منافسات الموسم الكروي 2023/2024.

وسجل أهداف القلعة الخضراء، كل من عبد الله خفيفي في الدقيقة 34 ، ويسري بوزوق من ضربتي جزاء في الدقيقتين 45 و64 من زمن اللقاء.

وحقق الرجاء الرياضي، هذا اللقب (72 نقطة) بعد موسم خال من الهزائم، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 9 أخرى

2024-06-14 / 20:03
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‫9 تعليقات

  7. مبروك الشعب الرجاوي.
    مبروك اللقب الذي كان مستحق
    مبروك لجميع الجماهير الرجاوية السند الحقيقي للفريق
    مبروك للمدرب زينباور و طاقمه التقني
    مبروك لجميع أعضاء المكتب المسير

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