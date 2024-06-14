الاتحاد المالي يقيل المدرب ” إيريك شيل”

أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم، مساء أمس الخميس، عن إقالة مدرب المنتخب إيريك شيل.

وذكر بلاغ للاتحاد أنه “في اجتماع غير عادي اليوم وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد المالي لكرة القدم بالإجماع على إنهاء التعاون بين مدرب المنتخب الأول للبلاد إريك شيل والاتحاد”.

وكان شيل عين مدربا للمنتخب الأول لمالي في ماي 2022 وصعد الفريق تحت قيادته لدور الثمانية في كأس أمم افريقيا 2023 في الكوت ديفوار.

ولم يكشف الاتحاد عن سبب إقالة المدرب، لكن القرار جاء بعد أيام من تعادل مالي بدون أهداف مع مدغشقر التي لعبت بعشرة لاعبين في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي انتظار الإعلان عن مدربهم الجديد، يحتل النسور المركز الرابع في المجموعة التاسعة بفارق أربع نقاط عن المتصدر جزر القمر.