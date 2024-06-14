بارديلا يتعهد بتسهيل ترحيل الإسلاميين الأجانب من فرنسا

قال الزعيم اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا، إنه في حال انتخابه رئيسا للوزراء سيعمل على ترحيل من وصفهم بالإسلاميين الأجانب.

وأضاف بارديلا في لقاء مع قناة “BFM TV” الفرنسية أنه سيقوم خلال الأسابيع الأولى من ولاياتيه على تمرير قانون للهجرة من البرلمان.

وتابع الزعيم اليميني، أن الهدف الأساسي من هذا القانون سيكون في البداية “تسهيل ترحيل المجرمين والإسلاميين الأجانب من خلال رفع القيود الإدارية الحالية من دون الدخول في التفاصيل”.

كما سيعمل على “إلغاء حق الحصول على الجنسية الفرنسية بالولادة”.

وقال بارديلا “سأجعل من قضية الهجرة وضبط حدودنا واحدة من أولوياتنا، وهو الأمر الذي يتماشى مع أولويات الفرنسيين أيضا”.

وأشار السياسي الفرنسي، إلى أن تصريحاته تعتبر رسالة واضحة بأن فرنسا خلال ولايتي لن تكون دولة للهجرة الجماعية غير النظامية.