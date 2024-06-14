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مساجد مكناس المغلقة.. فريق برلماني يسائل وزير الأوقاف

2024-06-14 / 18:58
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عبد الله عياش / هبة بريس

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن العديد من المساجد بمدينة مكناس لا تزال مغلقة، وخاصة بالمدينة العتيقة، ومنها المسجد الكبير ومسجد النجارين ومسجد لالة عودة، ومساجد أخرى.

وأوضح بووانو، في سؤال كتابي وجهه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذا الإغلاق حرم المواطنين القاطنين بالقرب من هذه المساجد، من أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بها، وكذا صلاة التراويح خلال رمضان، ومما تسبب كذلك في الاكتظاظ داخل المساجد التي يلجأ إليها المواطنون لأداء الصلوات.

إثر ذلك ساءل بووانو الوزير، عن الإجراءات التي سيتخذها لإعادة فتح المساجد المغلقة بمدينة مكناس في وجه المصلين، خاصة أن بعض هذه المساجد أغلق منذ سنة 2010.

2024-06-14 / 18:58
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‫4 تعليقات

  3. وزير التوقيف سابقا
    الآن هو ووزير التوقيف و الإغلاق
    لا أذكر شيئا واحدا محمودا قدمه للإسلام و المسلمين ذلك الشخص

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