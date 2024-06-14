الجزائر.. “شاورما” مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا

رصدت المصالح المختصة بالجزائر شاورما مشبعة بمادة لحفظ الجثث، تُباع للعامة، وهو الشيء الذي اثار هلعا داخل الأوساط الجزائرية.

وقالت مصادر صحفية جزائرية ان السلطات تخفظت في مدينة وهران الجزائرية على 267 كيلو غراما من اللحوم البيضاء، من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، داخل ورشة سرية لتحضير اللحوم البيضاء،

وتبين بعد المعاينة، أن صاحب الورشة يعد من أكبر الموزعين، وتم العثور داخلها على 3 دلاء معبأة بماء “لافال” الكيميائي المستخدم لحفظ الجثث، والتي تقدر بأكثر من 6 لترات، ويتم رش اللحوم بها لإخفاء التعفن، من أجل توزيعها على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.

كما ضبطت السلطات الجزائرية مجموعة من إيصالات تسليم يصل عددها لقرابة 50 إيصالا، تعود كلها لصاحب أحد أكبر المذابح الخاصة المعتمدة، والتي تغطي منتجاتها تقريبا كل السوق الوهرانية للحوم البيضاء.