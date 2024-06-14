المغربي “شادي رياض” يرحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

هبة بريس / رياضة

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدافع الدولي المغربي شادي رياض، قادما من نادي برشلونة الإسباني.

ونشر نادي كريستال بالاس بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله توقيع اللاعب على عقد يربطه بالنادي حتى يونيو 2029.

وأضاف النادي الإنجليزي أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 20 عاما بدأ مسيرته مع كرة القدم بصفوف ناشئي مايوركا قبل الانضمام لأكاديمية لا ماسيا، ومنها انتقل معارا إلى بيتيس.

من جهته قال شادي رياض: “أنا سعيد حقًا بالانضمام إلى كريستال بالاس. لقد كنت مهتمًا بالمجيء إلى هنا بسبب تاريخ النادي والدوري الذي يلعب فيه. لقد أخبروني كيف لعبوا هذا العام، وأعتقد أن هذا يتناسب مع الطريقة التي ألعب بها تمامًا”.