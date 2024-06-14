مدغشقر تشيد بريادة الملك وبالمبادرات الملكية لصالح تنمية إفريقيا

2024-06-14 / 17:53
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هبة بريس

أشادت جمهورية مدغشقر، الجمعة، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالمبادرات الملكية لصالح تنمية إفريقيا.

ونوهت وزيرة الشؤون الخارجية الملغاشية، السيدة راساتا رافارافافيتافيكا، في بيان مشترك صدر عقب مباحثات أجرتها بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالمبادرات الملكية لصالح تنمية إفريقيا، والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك.

2024-06-14 / 17:53
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