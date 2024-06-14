مدغشقر ترحب بقرب افتتاح سفارتها بالرباط

هبة بريس

أعربت جمهورية مدغشقر، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرب افتتاح سفارتها الجديدة بالرباط، بهدف إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية والتعاون مع المغرب.

وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية الملغاشية السيدة راساتا رافارافافيتافيكا، في بيان مشترك صدر عقب مباحثاتها، بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا الافتتاح يأتي لتعزيز إرادة قوية لتوطيد التعاون بين البلدين.

وسجلت، في هذا الصدد، أن هذه السفارة ستمكن من تدشين مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية، وإتاحة الفرصة لبلدها للاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في عدة مجالات.