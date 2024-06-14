برضاش ووزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي يفتتحان تجمع رؤساء هيئات ضبط الطاقة

ع محياوي _ هبة بريس

افتتح رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب بصفته رئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (MEDREG)، السيد عبد اللطيف برضاش،بصقلية، بإيطاليا في 12 يونيو 2024، الدورة الرابعة لتجمع رؤساء الجمعية إلى جانب وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي السيد جيلبرتو بيتشيتو فراتين ووزير الطاقة والمياه اللبناني، السيد وليد فياض، والذي عقد في موقع سيلينونتي التاريخي بإيطاليا.

وقد عرف هذا الحدث مساهمة ممثلين حكوميين وبرلمانين ومدبرين لشبكة النقل من المستوى العالي ومن القطاع الخاص، حيث تم استقبالهم من قبل رؤساء ضابطي الطاقة ومن مجموع النسيج الطاقي في المنطقة. لقد همت المناقشات سبل تطوير البنيات الطاقية وإدماج المنظومات عبر الجهة، مع استثمار وتوظيف الابتكارات من قبل الشبكات الذكية والحركية الكهربائية وتطوير الهيدروجين الأخضر.

وقد تم تسليط الضوء خلال هذه المناقشات على قيادة المملكة المغربية من خلال التنصيص على الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأيده، من خلال تعزيز رؤية الوحدة المتوسطية، التي تركز على التعاون عبر الحدود واقتراح حلول الطاقة المستدامة.

وقد شدد السيد برضاش خلال كلمته على أهمية هذا التعاون بقوله: “إن موقعنا الجيوستراتيجي يضعنا في مركز اتصال وتبادل طاقي أساسي، وبتنسيق جهودنا، يمكننا مواجهة تحديات اليوم وصناعة مستقبل مستدام للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها.”

وفي الختام، أكدت هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط التزامها المشترك بالتحول في مجال الطاقة كوسيلة لضمان أمن الإمدادات والاستدامة في المستقبل.