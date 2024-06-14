بركان .. تنظيم منتدى المجتمع الرقمي في نسخته الرابعة

هبة بريس : وجدة

انسجاما مع التوجيهات الملكية الساميةوالاستراتيجيات الوطنية المترجمة في النموذج التنموي الجديد، يشهد إقليم بركان تطورات هامة في مجال التحول الرقمين وفي هذا السياق تأتي النسخة الرابعة من منتدى المجتمع الرقمي الذي سينعقد في بركان من 24 إلى 26 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم من شركة التنمية المحلية مجال بركان بشراكة مع عمالة إقليم بركان والمديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي البركان والمجلس الجماعي البركان ووكالة الجهة الشرقية وجامعة محمد الأول ومؤسسة تمكين تحت شعار “التربية والتعليم والذكاء الإصطناعي: آفاق للتفكير والإبتكار”، للتعمق في تحليل هذه القضايا وتحفيز التفكير الجماعي حول سبل الابتكار في التعليم.

ستكون هذه النسخة من منتدى المجتمع الرقمي منصة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالتربية والتعليم، من خلال جمع الخبراء والممارسين وصناع القرار والباحثين، كما ستتيح المناقشات وورشات العمل مشاركة أفضل الممارسات على الصعيد العالمي وبالتالي فإن هذه النسخة تمثل حافزاً التحول التربية والتعليم بفضل الذكاء الاصطناعي مع الحث على أن يكون هذا التحول أخلاقيا ومفيداً للجميع.

تتكون هذه النسخة الرابعة من ثلاثة محاور كل منها حدد لتقديم فرص التفكير والابتكار والتعاون

1/ الندوات العامة ستجمع خبراء عالميين مرموقين وأكاديميين وممارسين لمناقشة الموضوعات التالية:

– مستقبل التربية والتعليم في ثورة الذكاء الاصطناعي : الفرص والتحديات.

– الابتكارات في الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم: آفاق وتطبيقات جديدة.

– الأخلاق والذكاء الاصطناعي الاعتبارات والتأثيرات في التعليم.

2/ هاكاثون سيمكن هذا الحدث فرقا مكونة من مطورين ومصممين وطلاب وأصحاب مشاريع من التعاون لإنشاء حلول مبتكرة للتحديات ذات الصلة بمواضيع التظاهرة، بهدف تشجيع الإبداع والتفكير النقدي والعمل الجماعي مع جوائز الأفضل الابتكارات.

3/ المعرض الرقمي سيقدم هذا المعرض الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة المحلية والمؤسسات التعليمية والجمعيات منصة العرض منتجاتها وخدماتها ومبادراتها المتعلقة بالتعليم والذكاء الاصطناعي، علاوة على ذلك سيتم تنظيم ورشات عمل عملية لتزويد المشاركين بمهارات ملموسة في مجال تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي ستغطي هذه الورش مجموعة من المواضيع كاستخدام الأدوات الرقمية في الفصل الدراسي وإنشاء محتويات تعليمية تفاعلية، وأخيرا ستوفر اجتماعات التواصل للمشاركين فرصة للقاء نظرائهم والخبراء وقادة الرأي لتبادل الأفكار واستكشاف فرص جديدة للتعاون.