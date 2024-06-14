الصحراء المغربية.. مدغشقر تشيد بجهود المغرب الجادة لتسوية النزاع

هبة بريس

أشادت جمهورية مدغشقر بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية للمضي قدما نحو تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة، عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مدغشقر، راساتا رافارافافيتافيكا.

وفي هذا الصدد، جددت رئيسة الدبلوماسية الملغاشية التأكيد على دعمها للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة.

وجدد الطرفان، في هذا السياق، التأكيد على تشبثهما بمبادئ القانون الدولي، وخاصة سيادة الدول.