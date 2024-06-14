الصحراء المغربية.. مدغشقر تشيد بجهود المغرب الجادة لتسوية النزاع

2024-06-14 / 16:01
0

هبة بريس

أشادت جمهورية مدغشقر بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية للمضي قدما نحو تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة، عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مدغشقر، راساتا رافارافافيتافيكا.

وفي هذا الصدد، جددت رئيسة الدبلوماسية الملغاشية التأكيد على دعمها للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة.

وجدد الطرفان، في هذا السياق، التأكيد على تشبثهما بمبادئ القانون الدولي، وخاصة سيادة الدول.

2024-06-14 / 16:01
0

مقالات ذات صلة

مجلس التعاون الخليجي يجدد تأكيد مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية…

2024-06-14 / 10:10

تجديد إيران دعمها للبوليساريو بالأمم المتحدة..مخطط طهران لزعزعة الاستقرار…

2024-06-13 / 21:28

هلال يُشْهِدُ المنتظم الدولي على نية الجزائر المبيتة ضد…

2024-06-13 / 12:26

محمد أوزين يستقبل بمقر الحزب وفدا من قياديي الأحزاب…

2024-06-13 / 00:44

رئيس مجلس النواب يتباحث مع سفير إسبانيا بالمغرب

2024-06-12 / 22:32
الملك محمد السادس يهنئ رئيس كوت ديفوار بعد تتويج منتخب بلاده بلقب الكان

المبادرة الأطلسية لمحمد السادس… جديد في الدبلوماسية المغربية

2024-06-12 / 18:13

الملك مبرقا بوتين: حريصون على تعزيز علاقات التعاون الثنائي…

2024-06-12 / 17:33

الحكومة تصادق على حل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب…

2024-06-12 / 17:08

السكوري: المغرب رائد دولي في إعادة صياغة العقد الاجتماعي

2024-06-12 / 14:28

أكادير : الاتحاد الاشتراكي ينتزع رئاسة جماعة اورير من…

2024-06-12 / 13:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى