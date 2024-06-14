تغيير اسم شارع بن تاشفين بفاس.. مقاطعة المرينيين تخرج عن صمتها

هبة بريس

خرجت مقاطعة المرينيين بمدينة فاس، عن صمتها بخصوص الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتغيير اسم شارع بن تاشفين خلال دورة يونيو العادية لمجلس مقاطعة المرينيين – فاس – المنعقدة يوم الجمعة 07 يونيو 2024.

وذكرت المقاطعة في بيان لها، أن المقاطعة توصلت بطلب من المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير بنيابة جهة فاس مكناس، لتسمية الأزقة والشوارع و هو الطلب الذي توصل به مكتب مقاطعة المرينيين بتاريخ 11 مارس 2024 ومسجل تحت رقم 9662.

وبكل الرمزية التي تحملها هاته الشخصيات الوطنية المقاومة، و تقديرا لهم و لما أسدوه في سبيل الوطن واستقلاله ووحدته الترابية، أحالت المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير بجهة فاس مكناس، لائحة بأسماء عدد من المقاومين، على مكتب مجلس مقاطعة المرينين من أجل المصادقة عليها في إحدى دورات مجلس المقاطعة وفق المساطر و المقتضيات القانونية المعمول بها.

مكتب مجلس مقاطعة المرينيين و في إطار إعداده لدورة يونيو 2024، أدرج النقطة المتعلقة بإطلاق أسماء بعض رموز الحركة الوطنية و المقاومة وجيش التحرير على الساحات و الأزقة و الشوارع، كما وردت صيغتها ضمن جدول أعمال الدورة ليوم 07 يونيو 2024.

وأضاف ذات البيان، أن رئيس مجلس مقاطعة المرينيين، أحال نفس النقط على لجنة التعمير التي قامت بدراستها و التصويت عليها بإجماع الحاضرين، قبل انعقاد الدورة، كما أن مجلس المقاطعة و في دورته العادية لشهر يونيو 2024، ناقش و تدارس نفس النقطة و صادق عليها بالإجماع من طرف كل الفرقاء و ضمنهم مستشارو حزب العدالة و التنمية مشكورين عكس ما روج له بلاغ كاتبهم المحلي بنفاق و كذب و بهتان باسم حزب العدالة والتنمية ، وهو نفس الحزب الذي حاول أثناء هيمنته في الولاية السابقة على مجالس مقاطعات وجماعة فاس ، تسمية أحد الشوارع بمقاطعة المرينيين باسم المرحوم عبدالله باها.

وبناء على ذلك، نفى رئيس مجلس المقاطعة ما تم الترويج له من مغالطات وكذب وبهتان متعلقة بتغيير أسماء شوارع وأزقة المقاطعة ومنها شارع يوسف بن تاشفين وشارع موسى بن نصير إلى أسماء مقاومين وطنيين مغاربة منهم والد رئيس المقاطعة الذي لم يحضر الدورة لأسباب قاهرة وناب عنه النائب الأول للرئيس.

وأكد للرأي العام المحلي والوطني أن جميع الشوارع والأزقة التي كانت تحمل أسماء ذات رمزية كبيرة عند المغاربة لم يطل تسميتها أيُّ تغيير بأسماء المقاومين الذين تمت إحالتهم من طرف نيابة جهة فاس مكناس على المقاطعة ومنهم المرحوم المقاوم أب الرئيس أحمد حجوبي.

دعا رئيس مجلس مقاطعة المرينيين، كافة الفاعلين السياسيين بالمدينة للتعبئة الجماعية والتعاون كلٌّ من موقعه لخدمة الصالح العام والقضايا الأساسية لمدينة فاس وساكنتها ، والابتعاد عن كل مل من شأنه الاستمرار في توسيع اليأس والشيطنة والمظلومية والشعبوية المقيته.