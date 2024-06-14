تصنيف الفيفا: لبوءات الأطلس تتراجعن الى المركز 59 عالميا
هبة بريس
خسر المنتخب المغربي النسوي رتبة واحدة ليحتل المركز 59 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي نشر الجمعة.
وعلى المستوى الإفريقي، تحتل لبؤات الأطلس، برصيد 1426.09 نقطة، المركز الثالث خلف نيجيريا (المركز الأول) وجنوب إفريقيا (الثاني).
ومن حيث التصنيف العالمي، تحتل إسبانيا المركز الأول متقدمة على فرنسا وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة.
وفي ما يلي قائمة العشرة الأوائل في العالم:
01. إسبانيا (2099.89 نقطة).
02. فرنسا (2029.52 نقطة).
03. إنجلترا (2023.47 نقطة).
04. ألمانيا (2018.49 نقطة).
05. الولايات المتحدة (2015.95 نقطة).
06. السويد (1995.33 نقطة).
07. اليابان (1975.97 نقطة).
08. كندا (1951.64 نقطة).
09. البرازيل (1948.87 نقطة).
10. كوريا الشمالية (1943.66 نقطة).
5 تعليقات
في رأيي انتن مكانتكن المنزل وتربية الأبناء أما كرة القدم فهي بعيدة عنكن الكل البعد.
لماذا تراجع لعبكن بهذا المستوى الضعيف كنتن من احسن اللاعبات بين قوسين( قستكم عوينا) ههه .
حان الوقت لتراجعن انفسكن تجاه كرة القدم والنهوض بكرة القدم بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه ، يا لبوؤات.
انشاءالله تعوضونها في الفرصة القادمة واسترجاع كرة القدم النسوية كما كانت عليه سابقا وذالك بالاعتناء بقرق قوية جدا ومعروفة على الصعيد الرياضي العالمي.
لا داعي للقلق يالبوؤات في الفرصة القادمة تعاوضنها وتسترجعن قوتكن البدنية والنفسية…