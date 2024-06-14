تصنيف الفيفا: لبوءات الأطلس تتراجعن الى المركز 59 عالميا

هبة بريس

خسر المنتخب المغربي النسوي رتبة واحدة ليحتل المركز 59 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي نشر الجمعة.

وعلى المستوى الإفريقي، تحتل لبؤات الأطلس، برصيد 1426.09 نقطة، المركز الثالث خلف نيجيريا (المركز الأول) وجنوب إفريقيا (الثاني).

ومن حيث التصنيف العالمي، تحتل إسبانيا المركز الأول متقدمة على فرنسا وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة.

وفي ما يلي قائمة العشرة الأوائل في العالم:

01. إسبانيا (2099.89 نقطة).

02. فرنسا (2029.52 نقطة).

03. إنجلترا (2023.47 نقطة).

04. ألمانيا (2018.49 نقطة).

05. الولايات المتحدة (2015.95 نقطة).

06. السويد (1995.33 نقطة).

07. اليابان (1975.97 نقطة).

08. كندا (1951.64 نقطة).

09. البرازيل (1948.87 نقطة).

10. كوريا الشمالية (1943.66 نقطة).