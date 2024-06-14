قبيل عيد الأضحى.. أسعار تذاكر “الكيران” تحلق عاليا ومواطنون يلجأون لـ”الكوفواتيراج”

هبة بريس – الرباط

أياما قليلة قبيل عيد الأضحى، تشهد محطات حافلات نقل المسافرين والقطارات، بمختلف مدن المملكة، حركية نشيطة.

وعرفت معظم المحطات خلال اليومين الأخيرين إقبالا مهما من طرف المواطنين، الراغبين في تنقل الى مدن سكن عائلاتهم لقضاء مناسبة عيد الأضحى.

وسجلت أسعار تذاكر التنقل عبر الحافلات، ارتفاعا مهما، مقارنة مع باقي أشهر السنة، نظرا لإقبال المواطنين المتزايد ولخصوصية الظرفية.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار تذاكر التنقل عبر “الكيران” والتي تنضاف الى غلاء الأضاحي وعد، من مستلزمات العيد.

وأكد عدد من المواطنين، عن تخليهم عن التنقل عبر حافلات المسافرين، واللجوء الى “الكوفواتيراج”، الذي يضمن لهم التنقل بكلفة أقل وفي ظروف أحسن وأكثر راحة.

وطالب المواطنون، السلطات المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لجشع وطمع بعض أرباب نقل المسافرين، الذين استغلوا هذه المناسبة لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المواطن البسيط.