قبيل عيد الأضحى.. أسعار تذاكر “الكيران” تحلق عاليا ومواطنون يلجأون لـ”الكوفواتيراج”

2024-06-14 / 12:11
0

هبة بريس – الرباط

أياما قليلة قبيل عيد الأضحى، تشهد محطات حافلات نقل المسافرين والقطارات، بمختلف مدن المملكة، حركية نشيطة.

وعرفت معظم المحطات خلال اليومين الأخيرين إقبالا مهما من طرف المواطنين، الراغبين في تنقل الى مدن سكن عائلاتهم لقضاء مناسبة عيد الأضحى.

وسجلت أسعار تذاكر التنقل عبر الحافلات، ارتفاعا مهما، مقارنة مع باقي أشهر السنة، نظرا لإقبال المواطنين المتزايد ولخصوصية الظرفية.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار تذاكر التنقل عبر “الكيران” والتي تنضاف الى غلاء الأضاحي وعد، من مستلزمات العيد.

وأكد عدد من المواطنين، عن تخليهم عن التنقل عبر حافلات المسافرين، واللجوء الى “الكوفواتيراج”، الذي يضمن لهم التنقل بكلفة أقل وفي ظروف أحسن وأكثر راحة.

وطالب المواطنون، السلطات المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لجشع وطمع بعض أرباب نقل المسافرين، الذين استغلوا هذه المناسبة لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المواطن البسيط.

2024-06-14 / 12:11
0

مقالات ذات صلة

“الصنك” يغضب بائعي المواشي بالأسواق ويرفع أسعار الأضاحي

2024-06-14 / 11:51

انزكان : إعفاء خطيب مسجد بأيت ملول يثير جدالا…

2024-06-14 / 11:19

جمعية الناشرين تتوعد الوكالات والشركات التي تتعامل مع المؤثرين…

2024-06-14 / 11:10

إحالة ” كسال ” بحمام شعبي قت.ل مسنا على…

2024-06-14 / 09:57

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-14 / 09:04

كروكوبارك” أكادير تستقبل 16 تمساحا من نوع “سوكوس”

2024-06-13 / 23:02

فتح تحقيق في ظروف هروب سجين من مؤسسة استشفائية…

2024-06-13 / 22:51

وزان: نهب المقالع دون ترخيص يستنفر وزارة الداخلية

2024-06-13 / 22:23

هيئة المحامون بالدار البيضاء تشطب على المحامية زينب الخيار…

2024-06-13 / 22:12

اكادير : المستجدات الضريبية لقانون المالية 2024 محور لقاء…

2024-06-13 / 21:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى