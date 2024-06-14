مجلس التعاون الخليجي يجدد تأكيد مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء
هبة بريس
جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، تأكيد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا البيان الذي تلاه ممثل دولة قطر نيابة عن مجموعة الدول الأعضاء التي تضم إلى جانب بلاده كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة وسلامة أراضيه”.
وفي هذا الصدد، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية.
كما أعربت دول المجلس عن دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المغرب والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية تحلي كافة الأطراف بالحكمة والحوار وتعزيز روح التوافق.
وأكدت أن تسوية هذا النزاع ستساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
7 تعليقات
تشكراتنا إلى بلدان الخليج على هذه المبادرة الطيبة من أجل صحرائنا.
الحل الوحيد هو الحكم الذاتي لفك النزاعات بين المغرب والجزائر.
الصحراء مغربية احبوا أم كريهوا وسندافع عنها إلى آخر يوم من حياتنا نفديها بدمنا.
بلدان الخليج من احسن الدول فهي دول راقية وعاقلة تعرف جيداً كيف تسير بلادها فشكراً لها على اهتمامها بالتعامل مع المغرب من اجل قضيته الصحراوية .
تربطنا علاقة صداقة قوية بين دول الخليج منذ عقود طويلة حيث كانت تدعم المغرب في سرائه وضرائه بشكل كبير وخاصة في قضيتنا الصحراوية فنحن إخوة.
آللهم دوم هذه العلاقة الطيبة والأخوية التي تربطنا معهم بكل خير وحب واحترام وتقدير وهذا دليل واضح على حبهم لنا وذالك في دعمهم لنا في قضيتنا الصحراوية .
موقف رائع من دول الخليج العربي والإسلامي الشقيق هذه هي الصداقة الحقيقية التي عبر عنها دول الخليج العربي حفظهم الله تعالى على هذا التعامل الطيب.