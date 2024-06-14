إحالة ” كسال ” بحمام شعبي قت.ل مسنا على إستئنافية مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت عناصر الدرك الملكي بعين تاوجطات بالحاجب، يوم أمس الخميس 13 يونيو الجاري على أنظار الوكيل العام باستئنافية مكناس، “كسالا” بحمام شعبي عمره 22 سنة، لأجل الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت، بعد تورطه في قتل سبعيني متقاعد عثر على جثته مقتولا في سيارته بإحدى التجزئات السكنية في طور البناء.

واعتقل المتهم داخل مقهى للشيشة بالمنطقة بعد ساعات قليلة من العثور على جثة الهالك ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لعرضها على التشريح الطبي، بعدما كشفت أبحاث وتحريات علاقته بالجريمة التي استنفرت المصالح الأمنية بالمدينة سابقت الزمن لفك لغزها.

واستعانت العناصر الدركية بالكلاب المدربة وشهادة شهود عيان، إلى أن تم تشخيص هوية الجاني واعتقاله في مقهى، فيما كشفت المعلومات الأولية عن أنه قام بتنظيفه وغسله في الحمام الذي يشتغل فيه “كسالا” وبعد ذلك رافقه إلى سيارته المركونة قربه، لينصرفا معا إلى وجهة مجهولة.

واتضح أنهما توجها إلى تلك التجزئة البعيدة بنحو 5 كلم عن عين تاوجطات، قبل أن يطعن الجاني الضحية بطعنات في أنحاء مختلفة من جسمه، ويتركه يصارع الموت في سيارته ويغادر إلى أن عثر على جثته يوم الأحد الماضي داخل سيارته.