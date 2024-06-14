إيهاب أمير يكشف حقيقة خلافه بباطما ويصرح: مشكلتها الأشخاص المحيطين بها

هبة بريس – فن

نفى الفنان المغربي، إيهاب أمير، وجود أي خلاف بينه وبين الفنانة دنيا باطما.

وقال إيهاب أمير خلال استضافته في برنامج “احك لشهرزاد”: “دنيا فنانة عزيزة على قلبي، وتعاملت معها فنيا، حيث قدمت لها أغنية بكل حب”.

وأضاف: “بصراحة، المشكلة الوحيدة لدى دنيا بطمة تكمن في الأشخاص المحيطين بها، فهي فنانة بالفطرة وصوتها ملائكي”، معبرا بمتمنياته بأن تتجاوز محنتها وتعود لبناتها.