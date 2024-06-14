إيهاب أمير

إيهاب أمير يكشف حقيقة خلافه بباطما ويصرح: مشكلتها الأشخاص المحيطين بها

2024-06-14 / 09:45
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هبة بريس – فن

نفى الفنان المغربي، إيهاب أمير، وجود أي خلاف بينه وبين الفنانة دنيا باطما.

وقال إيهاب أمير خلال استضافته في برنامج “احك لشهرزاد”: “دنيا فنانة عزيزة على قلبي، وتعاملت معها فنيا، حيث قدمت لها أغنية بكل حب”.

وأضاف: “بصراحة، المشكلة الوحيدة لدى دنيا بطمة تكمن في الأشخاص المحيطين بها، فهي فنانة بالفطرة وصوتها ملائكي”، معبرا بمتمنياته بأن تتجاوز محنتها وتعود لبناتها.

2024-06-14 / 09:45
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‫7 تعليقات

  1. أقول لدنيا باطما أن الفن أخلاق راقية فليس كل من له موهبة يعتبر فنان كما أقول لها ليس كل شيء يشترى بالمال يادنيا اتقي الله واستغفريه واتركي الفنانين والفنانات في حالهم..

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  2. بكل بساطة كل من تنعدم تربيته وينقص مستواه الثقافي ويطغى عليه الغرور فلا تنتظر منه أي شيء آخر سوى أنه يتدخل في شؤون الآخرين ، والفاهم يفهم ..

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  3. الغريب أن تجد الكثير من الناس يشجعون أغانيهم التافهة التي لا محل لها من الفائدة والإعراب ههههه.

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