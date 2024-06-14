البدء في تفويج الحجاج إلى مشعر منى

هبة بريس

بدأت مساء الخميس عمليات تفويج حجاج الداخل والخارج من العاصمة المقدسة إلى مشعر منى، حيث يستعدون لقضاء أيامهم وسط مخيمات مهيأة.

وتتولى عمليات نقلهم 12 ألف حافلة عبر 7 مسارات، وسط خطة تنفيذية وتكاملية مع العديد من الجهات الحكومية والخدمية، روعي فيها كافة الجوانب الفنية والمرورية وسهولة الوصول دون عرقلة للسير.

وشهدت مكة المكرمة في اليوم السابع من شهر ذي الحجة، حركة مستمرة واستعداداً كبيراً للبدء الكامل في العمليات التنفيذية لخطط الحج الأمنية والخدمية والصحية، في الوقت ذاته، تم منع الحجاج المشاة من السير على أقدامهم خلال التفويج من العاصمة المقدسة إلى منى، والاعتماد على التفويج بالحافلات والتي تستمر 16 ساعة -وتحديداً- حتى الثامنة من صباح اليوم الجمعة “يوم التروية”.

ويعمل في خطة التفويج قرابة 5 آلاف موظف من الأطر التابعة للجهات المعنية، والموزعة بحسب الاختصاص والمهام، فهناك كادر ميداني وآخر هندسي، ومنهم من يعمل في مراكز السيطرة والتحكم والمراقبة عبر 4 آلاف كاميرا موزعة تهدف إلى إحكام خطة التفويج دون تأخير أو عرقلة لحركة سير الحافلات.

ووفق خطة التفويج التي قررت تفويج 900 ألف من العاصمة المقدسة إلى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، تبدأ رحلة التفويج الثانية من فجر يوم التاسع من ذي الحجة “يوم عرفة” والذي يتم تفويج مليون و100 ألف حاج من العاصمة المقدسة إلى صعيد عرفات.