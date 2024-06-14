جريمة بشعة تهز البيضاء قبيل العيد.. شاب ينهي حياة والدته + “فيديو”

2024-06-14 / 09:22
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هبة بريس – البيضاء

اهتزت منطقة الحي المحمدي، بمدينة الدار البيضاء، ليلة الخميس/الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة.

وتعود تفاصيل الواقعة، الى اقدام شاب عشريني على إنهاء حياة والدته داخل منزلهما.

وحسب شهود عيان، فيعاني المعني بالأمر، من اضطرابات نفسية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم التزامه بتناول أدويته.

وأشاد الشهود، بأخلاق وسلوك المعني بالأمر، معبرين عن أسفهم بسبب هذه الجريمة النكراء.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية، الى عين المكان، حيث تم نقل الهالكة الى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، كما تم اعتقال المعني بالأمر لتقديمه أمام العدالة.

2024-06-14 / 09:22
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‫4 تعليقات

  4. نفس الأسطوانة في حق من يرتكب جريمة قتل يرددها الجميع، 🤔مرتكب جريمة القتل صاحب أخلاق لا مثيل له مربي لا يرفع عينيه ووووووو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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