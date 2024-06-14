طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأجواء حارة نوعا ما بالسهول الداخلية، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية خلال الصباح، وكذا تشكل، سحب مدارية مرفوقة بقطرات مطرية مع بروز رعد محلي بالأقاليم الجنوبية، ومناطق الأطلس، وسوس، والجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة وقد تعطي قطرات ضعيفة محتملة ومحلية بالمناطق الواقعة غرب الأطلس، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية مع تناثر غبار محلي بالجنوب، والجنوب-الشرقي، وشرق الأطلس والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و25 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، وستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من الأرجاء الأخرى.

وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع مستمر بأغلب مناطق البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.