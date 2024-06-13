مجموعة السبع تدعو حماس الى الموافقة على خطة وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنه ناقش وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا، مضيفا أنه لم يفقد الأمل في الوصول لهذه الغاية، لكن على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية أن تكثف جهودها.

وردا على سؤال عما إذا كان واثقا، قال بايدن “لا. على حماس أن تتحرك”.

من جانبه، أعلن المستشار الالماني اولاف شولتس الخميس خلال مشاركته في القمة ان قادة المجموعة يدعمون الخطة الامريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا حماس الى الموافقة عليها.

واكد شولتس للصحافيين أن مجلس الامن الدولي يدعم بدوره الخطة و”من المهم أن يطبقها الجميع (…) نطلب إذن خصوصا من حماس ان تعطي موافقتها الضرورية