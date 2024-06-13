وزان: نهب المقالع دون ترخيص يستنفر وزارة الداخلية

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

كشفت تقارير إعلامية عن خروقات جسيمة طالت مقدرات الدولة وترواثها الطبيعية ضواحي وزان

وعلمت “هبة بريس” من مصادرها الجيدة الإطلاع أن عدة جماعات قروية وعلى رأسها “جماعة أمزفرون”، كانت قد وجهت شكايات للسلطات المحلية بعمالة “وزان” وولاية جهة طنجة _ تطوان _ الحسيمة بخصوص ضبطها لسرقة الآلاف من الأمتار المربعة للرمال ومادة “التوفنة ” من قبل شركة فازت بصفقة عمومية عن طريق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة.

“وتساءل عدد من ساكنة المنطقة الذين كان لهم الفضل في فضح هذه التلاعبات عن دور الجهة المسؤولة والتي يفترض أن تكون على علم بكل كبيرة وصغيرة علما ان شاحنات النقل من الحجم الكبير كانت تنهب بكل أريحية في واضحة النهار والأعين ترى “على عينك أبن عدي”،

وكانت وسائل إعلام جهوية قد تطرقت إلى نفس الموضوع في وقت سابق، حيث تم إفراغ موقع آخر من الآلات والتجهيزات الخاصة بالمقالع بدوار “الواديين” التابع لجماعة “عين بيضاء” خصوصا بعدما افتضح أمر مقاولة أخرى كانت قد أنهت الأشغال واستمرت في إستغلال ذات المقلع لشهور إضافية.

وحول كل السالف ذكره ,; علم أن وزارة الداخلية قد تحركت بشكل سريع وتفاعلت مع ما يروج في الأوساط قصد إتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في هذه الفضيحة التي يبدو أنها ستسفر عن إعفاءات