هيئة المحامون بالدار البيضاء تشطب على المحامية زينب الخيار من لوائح المهنة
أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، مؤخرا، قرارا يقضي بالتشطيب على المحامية زينب الخيار من لوائح مهنة المحاماة مع النفاذ المعجل
ومن المتوقع أن تستأنف الأخيرة قرار هيئة المحامين القاضي بالتشطيب عليها”.
وقرار الهيئة ليس نهائي، مما يتيح المحامية ممارسة مهنتها كمحامية، في انتظار صددور القرار النهائي.
يذكر، أن المحامية زينب خيار كانت محل مجموعة من الشكايات أمام مكتب مؤسسة النقيب، مما تطلب البحث والمناقشة في القضية، قبل اتخاذ قرار التشطيب.
22 تعليقات
بلاد الفساد والمحامية معروفة لذا الرأي العام فقضية التهامي، رباعة السماسرية تتحكم في دواليب المحاكم وهايئاتها حسبنا الله ونعم الوكيل.
اننا في المغرب فلا تستغرب لانها تدافع عن الحق وهدا ليس ف صالح البعض ادا هدا ونتا هده القرارات التي تعودنا عليها في بلادنا الحبيبة