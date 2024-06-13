هيئة المحامون بالدار البيضاء تشطب على المحامية زينب الخيار من لوائح المهنة

2024-06-13 / 22:12
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أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، مؤخرا، قرارا يقضي بالتشطيب على المحامية زينب الخيار من لوائح مهنة المحاماة مع النفاذ المعجل

ومن المتوقع أن تستأنف الأخيرة قرار هيئة المحامين القاضي بالتشطيب عليها”.

وقرار الهيئة ليس نهائي، مما يتيح المحامية ممارسة مهنتها كمحامية، في انتظار صددور القرار النهائي.

يذكر، أن المحامية زينب خيار كانت محل مجموعة من الشكايات أمام مكتب مؤسسة النقيب، مما تطلب البحث والمناقشة في القضية، قبل اتخاذ قرار التشطيب.

2024-06-13 / 22:12
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