اكادير : المستجدات الضريبية لقانون المالية 2024 محور لقاء مع المستثمرون الشباب

نظمت جمعية اكادير الكبير للمستثمرون الشباب بجهة سوس ماسة الذي يترأسها ” بدر الهبزة ” لقاءا جهويا حول الأحكام الضريبية الجديدة وتأثيراتها على ريادة الأعمال، يوم امس الاربعاء 12 يونيو الجاري، احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير.

اللقاء الذي حضره عدد من المستثمرين وحاملي المشاريع بجهة سوس ماسة ، اطره المدير الجهوي للضرائب إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع جهة سوس ماسة.

وحضر اللقاء رئيس جهة سوس ماسة ، وقدمت خلاله عدة عروض تشرح الإجراءات الضريبية الجديدة وتأثيراتها المحتملة المحتملة على ريادة الأعمال بالجهة ،و التي ستدخل حيز التفعيل بداية شهر يوليوز المقبل من ضمنها موضوع ” الاقتطاع من المصدر” .

وكانت في وقت سابق غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة بتعاون مع المديرية العامة للضرائب وهيئة الخبراء والمحاسبين سوس ماسة والجنوب وجمعية المحاسبين المعتمدين بالجهة،قد نظمت لقاء مماثل حول المستجدات الضريبية لقانون المالية 2024.في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي دأبت غرفة التجارة والصناعة تنظيمها سنويا من أجل التعريف بمستجدات قانون المالية وتبسيط مقتضياته للفاعلين الاقتصاديين والإجابة على تساؤلاتهم،كل ذلك بهدف تيسير فهم مقتضيات قانون المالية لجميع المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين. همت بالخصوص، الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والملاءمة التدريجية لضرائب القيمة المضافة بحلول سنة 2026 والمستجدات الضريبية على الشركات والمحاسبين .