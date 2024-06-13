مصرع مسنة في حادثة سير مأساوية ضواحي وزان

2024-06-13 / 20:46
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هبة بريس – مكتب طنجة

لقيت سيدة مصرعها، مساء أمس الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة، على مستوى الطريق الوطنية رقم4103 بين مقريصات وزومي بإقليم وزان.

وقالت مصادر محلية أن الحادثة أسفرت عن مصرع سيدة مسنة تنحدر من جماعة أفرا ضواحي وزان وإصابة ابنها البالغ من العمر حوالي 55 سنة بجروح خطيرة .

وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي التي حررت محضرا في الحادثة المميتة فيما تم نقل جثة المسنة الى مستودع الأموات بمستشفى وزان .

2024-06-13 / 20:46
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