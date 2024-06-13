إستئنافية تطوان تصدر حكمها في حق مستشار وزير العدل السابق

2024-06-13 / 19:39
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حلفت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، العقوبة الابتدائية الصادرة بحق نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أنس اليملاحي، في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.

وأصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الخميس، حكمها بالحبس النافذ 3 أشهر بحق أنس اليملاحي، بعدما أدانته الغرفة الجنحية الإبتدائية بالحبس النافذ 10 أشهر.

كما قضت محكمة الاستئناف بالإبقاء على نفس الغرامة المحددة في 5000 درهم غرامة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد كيفت القضية إلى “النصب والإحتيال” وقررت عدم متابعته بـ”استغلال النفوذ”.

2024-06-13 / 19:39
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‫3 تعليقات

  1. ماكين غير باك صاحبي و لي مو طيابة في العرس مايبات بلا عشا واش السيد شاد الرشوة بالشهود انصب على عباد الله لي واعدهم بالخدمة و غير 3 شهر اللهم ان هدا منكر

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