أمن مراكش يوقف لصوص منازل محترفين

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمصالح الولائية في مراكش، بحر هذا الأسبوع، 3 أشخاص للاشتباه في تورطهما في عمليات سرقة تهم المنازل.

وحسب مصدر أمني، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي باشرتها فرقة محاربة العصابات بتنسيق مع فرقة الإستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، في شأن تسجيل عمليات سرقة موصوفة استهدفت منازل خاصة في فترات العطل الموسمية وعطل نهاية الأسبوع، والتي تم خلالها الإستيلاء على مبالغ مالية وحلي وساعات يدوية، من تحديد هوية مقترفي هذه السرقات وإيقافهما، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة ومبحوث عنه وطنيا على ذمة قضية مماثلة

.ووفق المصدر ذاته، فقد اعترف الموقوفان بالمنسوب إليهما وضلوعهما في اقتراف أربعة عمليات سرقة موصوفة من داخل منازل.وأضاف المصدر أن التفتيش القانوني بمرآب معد للسكنى يكتريانه المشتبه فيهما، مكن من حجز مجموعة من الأدوات المستعملة في تكسير الأقفال وأدوات تستعمل في إخفاء معالم الجريمة كالقفازات وأقنعة الوجه بالاضافة الى إسترجاع بعض المسروقات تعرف عليها أصحابها