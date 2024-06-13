نشرة انذارية: هبات رياح قوية مع تطاير الغبار يومي الجمعة والسبت

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه يرتقب أن تشهد عدد من أقاليم المملكة، غدا الجمعة وبعد غد السبت، هبات رياح قوية (75 – 90 كيلومتر في الساعة) مع تطاير الغبار.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/س) مرتقبة بكل من ورزازات وزاكورة وطاطا وتنغير والرشيدية، وذلك ابتداء من الساعة الخامسة من بعد زوال يوم غد الجمعة إلى غاية الرابعة صباحا من يوم بعد غد السبت.

وأضاف المصدر أن هبات رياح قوية (من 80 إلى 90 كلم/س) ستهم كذلك أقاليم ميدلت وتاوريرت وجرسيف وبولمان وتنغير وزاكورة والرشيدية وفجيج وبركان وجرادة ووجدة – أنجاد، بعد غد السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى السابعة مساء.