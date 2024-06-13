في أمريكا.. مطعم يمنع استقبال النساء تحت سن الـ30

2024-06-13 / 16:58
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هبة بريس – وكالات

فرض صاحب أحد المطاعم في ولاية ميسوري الأمريكية سياسية عمرية محددة لزوار محله.

وقال رجل الأعمال “مارفن بات” إنّ زبائن مطعمه من النساء يجب ألّا تقل أعمارهن عن الـ 30 عامًا، أما الرجال فيجب أن يكونوا بعمر الـ 35 فما فوق.

وعن السبب، قال مارفن لموقع “يو اس توداي” إنه يريد أن يشعر زبائن المطعم وكأنهم في منتجع، من خلال المحافظة على الأجواء “الهادئة والمثيرة”.

وقال مارفن “يجب على الزبائن إظهار بطاقة هويتهم عند الباب بعد الساعة 7 مساءً في أيام العمل، وهي من الأربعاء إلى الأحد”.

وأضاف “الزبائن الكبار يأتون لقضاء وقت مريح خلال حصلوهم على وجبة طيبة، فلا داعي للشباب الذين يجلبون معهم الإزعاج والدراما”.

2024-06-13 / 16:58
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