قبيل عيد الأضحى.. الشروع في صرف رواتب موظفي القطاع العام

2024-06-13 / 16:37
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هبة بريس – الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن عددا من الوزارات والادارات والمؤسسات التابعة للدولة، شرعت منذ يومه الخميس، في صرف وراتب شهر يونيو للموظفين.

ويأتي إجراء صرف أجور الموظفين، مسبقا، بشكل استثنائي، بمناسبة عيد الأضحى.

وأشاد عدد من الموظفين التابعين للادارات والمؤسسات العمومية، بهذا الإجراء الذي من شأنه تخفيف عبء ثمن أضحية العيد على الطبقة المتوسطة.

في حين اعتبر آخرون، أن هذا الاجراء سيفاقم من أزمة الموظفين بسبب لجوء غالبيتهم الى الاقتراض في انتظار وصول موعد صرف أجرة شهر يوليوز المقبل.

2024-06-13 / 16:37
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