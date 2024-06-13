تنسيق أمني يطيح بشخص ضمن شبكة اجرامية للمؤثرات العقلية ببن سليمان

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تنسيقا أمنيا جرى بين عناصر الشرطة القضائية بمدينة بنسليمان، ونظيرتها بمدينة سطات، مكن من توقيف شخص خمسيني للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز سلاحين أبيضين وأداة راضة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاته المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

في تفاصيل الواقعة، أضافت ذات المصادر، أن توقيف المشتبه فيه، تم مباشرة بعد وصوله على متن دراجة نارية كبيرة الحجم إلى المنطقة القروية “عين تيزغة” التي تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مدينة بنسليمان، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 4768 قرص مخدر، من بينها 3420 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و1348 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وأكدت ذات المصادر، أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن القنيطرة والدار البيضاء وبنسليمان وسطات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.