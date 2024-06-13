مطار مراكش يستقبل أول رحلة مباشرة لـ”اير ترانزيت” قادمة من مونتريال

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني المغربي للسياحة بأن الرحلة الافتتاحية لخط مونتريال-مراكش ، الذي تشغله شركة الطيران الكندية “إير ترانزات”، وصلت صباح اليوم الخميس إلى مدرج مطار مراكش المنارة الدولي.

وأشار المكتب، في بلاغ له، إلى أن هذه الرحلة تميزت بتواجد كبار مسؤولي شركة الطيران التابعة لمجموعة ترانزات، من لبينه على الخصوص سبياستيان بونس، مدير مداخيل إير ترانزات ، وجوزيف أدامو، مدير المبيعات والتسويق لدى ترانزات، مبرزا أنه بالنسبة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، يعتبر هذا الخط الجديد بمثابة خطوة واعدة جديدة قطعها ضمن إستراتيجيته القوية “Light in Action” الرامية لاقتحام أسواق بلدان أمريكا الشمالية.

وأورد المصدر ذاته أن كندا تعتبر سوقا ذا أهمية متزايدة، موضحا أن ذلك يتجلى من خلال الأرقام المسجلة خلال العشر سنوات الأخيرة، التي سجلت ارتفاعا في القدرة الاستيعابية من حيث المقاعد من كندا نحو المغرب بنسبة 87 بالمائة، بتحولها من 87 ألف إلى 164 ألف مقعد في السنة.

وسبق أن وقع كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة إير ترانزات، بتاريخ 25 أكتوبر 2023، على اتفاق شراكة إستراتيجي نص في المقام الأول على فتح هذا الخط الرابط ما بين مونتريال ومراكش.

وتعد( إير ترانزات)، ثاني شركة بأمريكا الشمالية، بعد إير كندا، تشتغل بالمغرب، وأصبحت بذلك أول شركة طيران بأمريكا الشمالية تنظم رحلات جوية مباشرة نحو مراكش بمعدل رحلتين اثنتين في الأسبوع ورحلة أسبوعية واحدة خلال فصل الشتاء.

كما تعتبر (إير ترانزات) الشركة الأكثر جاذبية بالنسبة للمغرب لكونها أول ناقل بقسم العطل بكندا، ولاسيما أنها اختيرت كأحسن شركة طيران للترفيه عبر العالم برسم 2023 تبعا لتصنيف (سكاي تراكس).

وتبعا للتوقعات، فلن يقتصر دور هذا الخط الجديد على إنعاش السياحة بمراكش فحسب، بل سيساهم أيضا في فسح المجال أمام المسافرين للتوجه صوب محطات الاصطياف بالصويرة، وتغازوت وأكادير، علاوة على الوجهات الجبلية ووجهات السياحة الايكولوجية (أزيلال، وبني ملال…)، والجنوب (ورزازات، زاكورة ومرزوكة)، ووجهات الاستراحة القصيرة والوجهات الثقافية بمدن الشمال (الدار البيضاء، الرباط، مكناس وفاس).

وبالتزامن مع هذه الرحلة الافتتاحية، يقوم المكتب الوطني المغربي للسياحة بتنظيم رحلة عائلية لفائدة الأطر العليا لمجموعة ترانزات في الفترة من 13 إلى 16 يونيو.

و من المقرر عقد اجتماعات مع مسؤولين من الاتحاد الوطني للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش- آسفي لتعزيز العلاقات مع فاعلي القطاع السياحي وتمهيد الطريق لتعاون مثمر ومفيد للقطاع السياحي المغربي.