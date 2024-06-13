ضيحة بورزازات ... توقيف " مسؤول عسكري" يشتبه فيه باغتصاب إبنتيه
الصورة تعبيرية

في واقعة صادمة.. عشريني “يغتصب” طفلة ضواحي مراكش

2024-06-13 / 15:23
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هبة بريس – مراكش

اهتزت ساكنة جماعة اولاد حسون بمدينة مراكش، زوال يومه الخميس، على وقع جريمة اغتصا.ب بشعة.

وتعود تفاصيل الواقعة، الى اقدام شاب عشريني على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وكانت في طريقها لاقتناء البيض من البقال.

ووفق مصدر محلي، فقد استدرج العشريني الطفلة وقام بالاعتداء عليها جنسيا، قبل تدخل الساكنة التي أبلغت مصالح الدرك الملكي الذين حلوا على عجل بعين المكان وقاموا باعتقال المعني بالأمر وتوجيه الطفلة الى المستشفى لمعاينة حالتها.

2024-06-13 / 15:23
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تعليق واحد

  1. هاذو خاسهم الإعدام ! بلا نقاش ! لماذا التساهل الذي نراه في المحاكم مع هذه الوحوش البشرية؟

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