تعزيز التعاون الثقافي محور لقاء بين بنسعيد ونائب وزير الثقافة الصيني

هبة بريس

شكل تعزيز التعاون في المجال الثقافي بين المغرب والصين محور مباحثات جرت، الخميس بالرباط، بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ونائب وزير الثقافة الصيني، راو تشوان.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن الجانبين أكدا، في مستهل هذه المباحثات، على الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية منذ التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس شي جين بينغ، بمناسبة الزيارة الملكية إلى بكين سنة 2016، وهو ما يعكس علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأبرز أنه تم التباحث أيضا بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي وتقريب الشعبين المغربي والصيني عبر الثقافة بالنظر إلى تاريخ العلاقات التي تربط المغرب بالصين، وكذا بشأن آليات تنفيذ التعاون الثقافي، فضلا عن إطلاق مبادرات ثنائية في مجال السينما، والصناعات الثقافية، وصناعة الألعاب الإلكترونية.

كما اتفق الجانبان – يضيف المصدر ذاته – على التنسيق الثنائي في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالثقافة.

وتم، في أعقاب هذه المباحثات، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة 2024 – 2028، بين حكومة المملكة المغربية، وجمهورية الصين الشعبية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وتشجيع الزيارات الثنائية، وخلق مبادرات وإطارات للتعاون، بغرض تشجيع الثقافة بين البلدين، فضلا عن التنسيق والتعاون على مستوى منظمة اليونيسكو، وتبادل الخبرات والتكوين المستمر.