عيد الأضحى: بنك‭ ‬المغرب‭ ‬يتخذ‭ ‬إجراءات ‬لضمان‭ ‬تزويد‭ ‬الشبابيك‭ ‬البنكية‭

2024-06-13 / 14:11
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هبة بريس

أعلن بنك المغرب، الخميس، عن اتخاذ إجراءات‭ ‬استباقية‭ ‬لضمان‭ ‬التموين‭ ‬الكافي‭ ‬للشبابيك‭ ‬البنكية‭ ‬بالأوراق‭ ‬البنكية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كافة‭ ‬عمالات‭ ‬وأقاليم‭ ‬المملكة بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب، أنه “نظرا‭ ‬لتزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النقد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مع‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬اتخذ‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬البنوك،‭ ‬إجراءات‭ ‬استباقية‭ ‬لضمان‭ ‬التموين‭ ‬الكافي‭ ‬للشبابيك‭ ‬البنكية‭ ‬بالأوراق‭ ‬البنكية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كافة‭ ‬عمالات‭ ‬وأقاليم‭ ‬المملكة‭”.

وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬أساسا‭ ‬في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة، إضافة إلى التنسيق مع البنوك لتتبع سلامة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفي ما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬داخلية‭ ‬ببنك‭ ‬المغرب‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬البنوك‭ ‬وذلك‭ ‬لتتبع‭ ‬تزويد‭ ‬الشبابيك‭ ‬البنكية‭ ‬ومعالجة‭ ‬أية‭ ‬صعوبات‭ ‬محتملة‭.

2024-06-13 / 14:11
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‫3 تعليقات

  3. رغم هاده التغطية الا هناك خصاص في بعض الشبابيك التي دائما معطلة يجب مراقبتها قبل وخصوصا في المدن الصغرى

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