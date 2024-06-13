بمناسبة عيد الأضحى.. الشركة الوطنية للطرق السيارة توجه نصائحها لمستعملي الطريق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار بأن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة.

و أوضح بلاغ للشركة المدبرة لشبكة “لوطوروت” المغرب بأن حركة السير الكثيفة ستهم أيام الجمعة والسبت والأحد، 14 و15 و16 يونيو 2024، ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، و يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 الذي يصادف الرجوع من عطلة العيد، ما بين الساعة الرابعة بعد الزوال والعاشرة ليلاً.

و من أجل سفر آمن ومريح، أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC.

كما أكدت الشركة ضرورة الاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية، أمطار أو ضباب.

و حذرت الشركة السالفة الذكر مستعملي الطريق السيار تازة-وجدة، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عقب النشرة الجوية الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية التي تعلن هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار وذلك يومه السبت 15 يونيو 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء.

كما أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بضرورة أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، و مراقبة الحالة الميكانيكية للعربة٬ خاصة حالة العجلات. و عدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما أوصت بضرورة الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم والحرص على تعبئته قبل الولوج إلى الطريق السيار، وذلك من أجل تجنب الازدحام والمناورات الناجمة عن اكتشاف نفاذ رصيد الأداء أثناء عبور ممرات الأداء الأتوماتيكية.

ومن جهتها، استعدادًا لتدبير حركة السير التي تشهد تدفقا كبيرا خلال هذه الفترة ولضمان سفر آمن ومريح لمستعملي الطريق السيار، تُفَعِّل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، على غرار كل الفترات الاستثنائية، نظام ” اليقظة الشاملة” الذي يرتكز أساسا على تعزيز فرق مراقبي حركة السير وفرق المساعدة، والصيانة الاستباقية للتجهيزات والبنية التحتية، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار والتعاون الوثيق مع مختلف المتدخلين.