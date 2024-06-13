بلجيكا.. إصابة 6 أشخاص إثر انفجار بمبنى في أنفيرس

2024-06-13 / 11:28
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هبة بريس – وكالات

أصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح في انفجار دمر الجزء العلوي من مبنى في مدينة أنفيرس شمال بلجيكا، صباح اليوم الخميس، وذلك بحسب ما أفاد به رجال الإطفاء المحليون.

وأكد رجال الإطفاء على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، أن الطابقين العلويين من المبنى السكني المؤلف من ثلاثة طوابق تعرضا لأضرار جسيمة جراء الانفجار، مشيرين إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المصالح الطبية قصد تلقي العلاجات اللازمة.

وتواصل خدمات الطوارئ البحث في الأنقاض بحثا عن الضحايا المحتملين. لكن العمليات تبدو صعبة بسبب عدم استقرار المبنى الواقع في حي هوبوكين جنوب أنفيرس.

وبحسب النتائج الأولية، فإن المباني المحيطة لم تتضرر كثيرا.

2024-06-13 / 11:28
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