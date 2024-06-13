كانت في طريقها رفقة خروف العيد الى مدينة تطوان.. مصرع سيدة في حادث سير

هبة بريس – تطوان

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ابنها بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير، وقع يوم أمس الأربعاء، على الطريق الرابطة بين مركز زومي وجماعة مقريصات بإقليم وزان.

وحسب مصدر محلي، فالهالكة كانت رفقة ابنها متوجهان بخروف العيد نحو مدينة تطوان لقضاء عيد الأضحى المبارك، قبل أن تنقلب سيارتهما بمنعرج خطير.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية على عجل الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات، كما نقل ابنها لتلقي العلاجات اللازمة.