كانت في طريقها رفقة خروف العيد الى مدينة تطوان.. مصرع سيدة في حادث سير
هبة بريس – تطوان
لقيت سيدة مصرعها وأصيب ابنها بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير، وقع يوم أمس الأربعاء، على الطريق الرابطة بين مركز زومي وجماعة مقريصات بإقليم وزان.
وحسب مصدر محلي، فالهالكة كانت رفقة ابنها متوجهان بخروف العيد نحو مدينة تطوان لقضاء عيد الأضحى المبارك، قبل أن تنقلب سيارتهما بمنعرج خطير.
وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية على عجل الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات، كما نقل ابنها لتلقي العلاجات اللازمة.
9 تعليقات
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب
لاحولة ولا قوةً الا بالله العليّ العظيم فرحة العيد المباركة رجعت بمأساة حزينة جدا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
اللهم اغفر لها وأرحمها وأسكنها الجنة ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج وقها عذاب النار وشافي ابنها شفاءا لايغادر سقما عاجلا غير آجل.
اللهم صبر أهلها الصبر والسلوان للأسف الشديد هذه هي نتائج السرعة المفرطة وعدم التركيز في الطريق.
في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة، اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وارزقها الجنة مع الصديقين والصالحين وسائر المسلمين والمسلمات الأموات .
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة المحزنة التي خلقت حزناً عميقا على نفوس العائلة وعلى نفوسنا كمغاربة نحن وخاصة نحن على أبواب عيد العيد الذي يكون عيد فرحة ليس عيد قرحة ولكن هذا قدر الله عز وجل لا هروب منه ولا حولة ولا قوةً إلا بالله العليّ العظيم.
لا إله إلا الله….لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا و لا تعلم نفس باي أرض تموت…مسكينة فرحانة بالحولي و غادا تعيد فبلاصة خرا….لكن الأجل وصل… الله يرحمها ويغفر لها و يشافي وليدها…. إنا لله و إنا إليه راجعون
سبب هذه الحادثة هو انعدام المراقبة الطرقية حيث لم تكن هناك علامة 60 عند كل مدخل مدينة صغيرة أو قرية وهذا ما يحدث للسائقين ويمرون كالبرق بسرعة خارقة وربما هذا ما وقع لهذه السيدة التي ذهبت ضحية انعدام العلامات المرورية .اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن ذنوبها واشفي ابنها يارب العالمين .
وما مصير 🐏 العيد هل توفي في هذه الحادثة المأساوية .???